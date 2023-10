SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, il comunicato di Centro Civico Popolare redatto per presentare un bilancio dell’attività svolta in questi due anni.

“A due anni dall’avvio dell’attività di questa legislatura è utile e aiuta tracciare un bilancio. Il lavoro svolto da tutta la maggioranza e dal gruppo Centro Civico Popolare ha permesso di avviare progetti che cambieranno il volto della città.

Basti ricordare, a solo titolo esemplificativo, la definitiva progettazione e l’avvio della riqualificazione del Ballarin, la riqualificazione del campo Rodi con il Beach Arena, la realizzazione degli asili nido e gli interventi sul sociale finanziati con i fondi PNRR, l’avvio della ristrutturazione dell’ex edificio comunale di p.zza C. Battisti e di Villa Rambelli. Ancora la recente approvazione del progetto che porterà finalmente dopo 40 anni alla realizzazione di p.zza San Pio X e l’avvio della fase di realizzazione del progetto di riqualificazione di Piazza Montebello (o Piazza della verdura) e di Via Palermo che diverrà la nuova e rivisitata porta di acceso al centro cittadino dalla Stazione.

Centro Civico Popolare con i propri rappresentanti in Giunta e Consiglio Comunale ha fornito esperienza, solidità, equilibrio e linearità all’azione dell’amministrazione. Un’azione politica segnata da poco clamore, ma da grande lavoro con umiltà che mostra ancora una volta i suoi risultati. Il nostro gruppo ribadisce la propria impronta civica, moderata ed equidistante dalle forze politiche di centrosinistra e centrodestra e riteniamo questa linea decisiva per la prosecuzione del mandato.

Allo stesso modo Centro Civico Popolare ribadisce che il percorso di governo dovrà essere sempre più fondato sul principio di sussidiarietà ossia aperto al confronto, alla collaborazione e alla ricerca delle possibili convergenze politiche e nell’unico interesse della crescita e dello sviluppo della città, evitando prese di posizione personalistiche e non condivise.

Ad esempio ci sono temi fondamentali della vita della comunità, quali il sociale e il turismo che devono necessariamente essere affrontati con i portatori di interesse e i corpi intermedi operanti nella comunità, quali comitati, associazioni, operatori del terzo settore. In tal senso, il lavoro svolto con le Associazioni di categoria per il turismo o con la Caritas per il sociale deve essere proseguito nell’ottica di sviluppo economico e civile di tutta la comunità e di una proficua collaborazione.

Restano ancora molte questioni da affrontare dove CCP continuerà a dare il suo supporto all’amministrazione per dare una risposta concreta ai cittadini”.