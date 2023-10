Le imprese del cratere non si arrendono al rischio spopolamento, Cna: “Infrastrutture e servizi per rilanciare le aree interne”

L'associazione registra 16.726 cittadini in meno nel giro di soli 4 anni, dal 2019 al 2023, con un crollo del 4,8% ben superiore al -2,6% registrato su scala regionale. Da segnalare, inoltre, il maggior calo dei residenti stranieri nell’area cratere rispetto a quanto andato in scena in tutte le Marche (-6%, quasi il doppio rispetto al -3,1% regionale), sintomo di una preoccupante perdita di attrattività in ottica turistica.

di Redazione