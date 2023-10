ANCONA – “Esprimiamo grande preoccupazione per le recenti dichiarazioni, rilasciate sia in Aula sia sulla stampa dall’Assessore Brandoni riguardo al taglio di fondi per i progetti PNRR Marche, pari a oltre 450 milioni di euro. Sollecitiamo una risposta dal Presidente Acquaroli in merito ad eventuali rassicurazioni scritte ottenute dal suo Governo, al fine di garantire la prosecuzione e la conclusione dei progetti a rischio, molti dei quali, peraltro, in piena fase di realizzazione”.

A dirlo è la consigliera regionale del Partito Democratico Manuela Bora.

“La lotta al dissesto idrogeologico, la valorizzazione dell’efficientamento energetico e la rigenerazione urbana – spiega Bora – rappresentano infatti questioni strategiche che oggi però rischiano di non avere più le coperture necessarie per la loro attuazione. I dati sui tagli alle 5 province sono allarmanti: si prevedono riduzioni di circa € 115 milioni per Pesaro e Macerata, € 90 milioni per Ancona, € 75 milioni per Fermo e € 57 milioni per Ascoli. Queste cifre sono motivo di seria preoccupazione. Il modo in cui la Giunta Acquaroli ha trattato queste notizie dimostra un evidente disinteresse e una mancanza di attenzione ai bisogni della Regione, mettendo in luce la sua inadeguatezza nel proteggere gli interessi dei cittadini marchigiani”.

“A due settimane dall’inizio della crisi di maggioranza – conclude la consigliera dem – il Presidente è ancora in completo stallo, chiuso nelle sue stanze, in attesa che a decidere delle poltrone siano i piani superiori a Roma. Invitiamo la Giunta a superare le divisioni interne e ad agire in sinergia con il proprio Governo, affinché si possano garantire i fondi necessari per la realizzazione di tutti i 1537 progetti regionali ora in bilico”.