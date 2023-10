SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Rotaract Club di San Benedetto Del Tronto e Futura APS insieme per il progetto “Piccoli Grandi Eroi”. Grazie al ricavato dell’evento “Tintarella di luna”, il Rotaract Club di San Benedetto del Tronto regala un costume all’associazione Futura APS per il suo progetto “Piccoli grandi eroi”, che prende così finalmente il via anche presso il reparto di pediatria dell’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto. Segue il comunicato:

«Grazie al ricavato della 42° edizione di Tintarella di Luna, l’evento di punta del Rotaract Club di San Benedetto del Tronto, è stato possibile finanziare la realizzazione di un abito da principessa Disney che rientra nel progetto “Piccoli grandi eroi” ideato e realizzato dall’associazione Futura APS: esso si basa sull’organizzazione di un ciclo di visite presso i reparti di pediatria degli ospedali “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto e lo “C. e G. Mazzoni” di Ascoli Piceno.

La prima visita presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di San Benedetto del Tronto si è tenuta lunedì 9 ottobre: un momento molto emozionante, in cui gli operatori dell’associazione Futura APS hanno vestito i panni della principessa Belle de “La Bella e la Bestia” e di Spider Man per far vivere alle bimbe e ai bimbi del reparto un momento magico e divertente. Alla base del progetto “Piccoli grandi eroi” vi sono lo scambio emotivo e la voglia di strappare un sorriso ai bambini ed alle bambine ricoverate che vivono la malattia in una corsia di ospedale, lontano dai parenti.

Si ringraziano il dott. Ermanno Ruffini, primario dell’Unità Operativa Complessa di pediatria dell’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto e dell’ospedale “C. e G. Mazzoni” di Ascoli Piceno, e tutto il suo staff.

Inoltre, il Rotaract Club di San Benedetto del Tronto ringrazia sentitamente tutti i 23 Sponsor della 42° edizione del Tintarella di Luna: Block Sistem SRL – Gruppo METALSISTEM, Caffè Pasticceria “La Mimosa”, Vespasiani Suites & Apartments, Pizzeria Big Bang, Red Hairdressing, “Aria di Casa” Biancheria, Karma Resort & Club, Il Caffè del Marinaio, Palm’s Poke, Punto Telefoni, Vivi Service, Pizzeria “Lu Cuccelò”, Sport OKAY, Occhio Amico Pda, Cantina dei Colli Ripani, La Casa dei Colori, Farmacia Marinelli, Fruttolandia, Rossella Dimartino – Responsabile di zona “Yves Rocher” Italia, Ottica Verderosa, Lavanderia Elensec di Girolami Giuliano, BCC Banca del Piceno – Gruppo BCC ICCREA (filiale di San Benedetto del Tronto), dott. Tanzi Davide – laboratorio ortopedico».