ASCOLI PICENO – In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento, gli specialisti dei consultori e del Dipartimento materno infantile della AST di Ascoli Piceno, insieme al personale ostetrico hanno organizzato “Punti Speciali di Consulenza Gratuita” rivolti alle future mamme e ai loro familiari per sensibilizzarli e formarli sull’importanza dell’allattamento materno e sulla possibilità di conciliare lo stesso con l’attività lavorativa.

L’allattamento materno è un momento di grande importanza per la salute della madre e del neonato, perché non solo fornisce nutrimento ottimale al bambino, ma crea anche un legame speciale tra madre e figlio ed il personale ostetrico svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nel sostegno dell’allattamento materno, già durante la gravidanza, perché informa le donne su come prepararsi per questo momento speciale e sui vantaggi che ne derivano, tra i quali vi è anche una riduzione significativa degli stati ansiosi del post partum.

L’occasione di questi incontri è un segnale dell’accoglienza e della competenza che le ostetriche offrono costantemente a donne, bambini e famiglie. Sede dei “Punti Speciali di Consulenza Gratuita”- presso gli ambulatori dell’U.O.C. di Ostetricia-Ginecologia del Presidio Mazzoni di Ascoli Piceno nei giorni 12, 19 e 26 ottobre 2023 e presso gli ambulatori dell’U.O.C. di Ostetricia-Ginecologia del Presidio Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto nei giorni 9, 18 e 24 ottobre 2023, dalle 9 -13 e 15-18 .

L’appuntamento si svolgerà previa prenotazione al numero 0736.358132 ad Ascoli Piceno e al numero 0735.793328 a San Benedetto del Tronto. – Presso il Consultorio di Ascoli nei giorni 10, 17, 24 e 31 ottobre e presso il consultorio di San Benedetto del Tronto nei giorni 12, 19, e 26 ottobre, dalle ore 8 alle ore 14. L’accesso è libero e per informazioni si può chiamare il numero 0736 358028 per Ascoli e 07357937425 per San Benedetto del Tronto.

Inoltre nel mese di ottobre, mese della Prevenzione Rosa, le Segreterie Screening dell’ AST saranno aperte TUTTI I MERCOLEDI’ POMERIGGIO, con orario 15-18, per accogliere le donne che vorranno avere informazioni sui programmi della Diagnosi precoce del tumore della cervice – uterina (HPV test e pap –test ) quando farlo, quale fare, chi può farlo, come prenotarsi e dove e della Diagnosi precoce del tumore al seno : quando farlo, nuove fasce d’età , come prenotarsi e dove. Saranno presenti le operatrici delle Segreterie, saranno fornite informazioni e rilasciato materiale informativo.

I punti di accoglienza saranno ad Ascoli presso la sede in Viale Federici (palazzo ex-Gil) II piano, a San Benedetto del Tronto presso la sede in via Manara palazzina corpo F piano secondo dell’Ospedale Madonna del Soccorso. “L’Organizzazione Mondiale della Sanità – commenta la dr.ssa Nicoletta Natalini – raccomanda il latte materno come alimento esclusivo per i primi 6 mesi di vita, da affiancare all’introduzione di cibi solidi durante lo svezzamento fino ai 2 anni di età, mediamente dopo 3 mesi dal parto una mamma lavoratrice deve riprendere quanto interrotto con il parto, non è un caso se il tema scelto per l’anno 2023 è proprio Allattamento e Lavoro: l’obiettivo è quello di tutelare entrambi, allattare è un lavoro di squadra: mamma, papà, bebè, famiglia, società.”