MONTEPRANDONE – Domenica 15 ottobre a Centobuchi di Monteprandone si terrà un laboratorio emozionale per sperimentare e comprendere i principi terapeutici dell’umorismo e della clownterapia.

Organizzato dall’Associazione “Il Baule dei Sogni APS” in collaborazione con il Comune di Monteprandone e l’Associazione “Teatro Terra di Nessuno”, il laboratorio si terrà dalle 9:30 alle 17:30, presso la Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. Per info e costi contattare Antonella /Dott.ssa Cuore 340 5467549 (WhatsApp)

“Si tratta di una giornata rivolta a tutti coloro che vogliono beneficiare di un tempo ed uno spazio connotati da ‘leggerezza’ e voglia di ridere – spiegano gli organizzatori – attraverso giochi divertenti si sperimenterà attivamente l’uso di emozioni positive per ritrovare quella nostra parte ‘sana’, troppo spesso soffocata dalla frenesia della vita quotidiana e per riscoprire che ridere può essere un gesto riparatore e rigeneratore”.

Durante la giornata laboratoriale verrà illustrato il programma del prossimo corso base per clowndottori che sarà attivato nelle zone di San Benedetto del Tronto e Ancona. Si tratta di un corso di 240 ore che permetterà di operare in tutte le strutture convenzionate con le associazioni consociate di FNC (Federazione Nazionale Clowndottori) sul territorio regionale e nazionale.