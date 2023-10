GIULIANOVA – Mancano ancora i dati di settembre, ma a Giulianova la stagione turistica 2023 registra dati piùche confortanti. A riferirlo è l’assessore al Turismo Marco Di Carlo, che in queste ore è a Rimini per prendere parte alla 60esima edizione del TTG, la fiera di settore più importante d’Italia.

“I numeri straordinari che lo scorso anno fecero segnare un incremento del 15 – 18% – spiega proprio Di Carlo – vedono quest’anno un ulteriore miglioramento, attestandosi intorno ad un + 5-10%. Esprimiamo, alla luce di questo, una grande soddisfazione. Si tratta, infatti, di un successo che sottende al decisivo rilancio turistico di una città e di un intero territorio. Il potenziamento della capacità e della qualità dell’accoglienza incide fortemente sul benessere dell’economia locale, sulla salute dell’indotto, sulla crescita occupazionale. Nonostante il maltempo di buona parte di giugno, si è inoltre constatata una buona destagionalizzazione dell’offerta, che di sicuro trarrà ulteriore beneficio dall’ arrivo dei dati di settembre. Sono, questi, i risultati di un lavoro costante e ben concertato, che si è avvalso di un piano marketing e di una perfetta organizzazione degli strumenti utili ad aumentare visibilità e promozione”.

Ha concluso: “Il successo è merito di tanti. Ringrazio per questo gli uffici, i dirigenti, lo Iat, la Consulta del Turismo. Stiamo lavorando ora per la redazione di un regolamento unificato, intercomunale, della tassa di soggiorno. La città di Giulianova, in crescita dal 2021, sta raccogliendo frutti importanti, nella certezza che i prossimi anni la vedranno nel novero delle destinazioni turistiche d’eccellenza”.