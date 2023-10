CUPRA MARITTIMA – In programma questa settimana al cinema Margherita di Cupra Marittima due film sull’emancipazione personale.

Presentato alla recente Mostra del Cinema di Venezia, arriva sul grande schermo il film di Luc Besson “Dogman“, tratto da un reale fatto di cronaca. Un’opera toccante che parla di un ragazzo ferito dalla vita e salvato dall’amore per i suoi cani attraverso la cui storia il regista si interroga sul tipo di vita che un ragazzo rinchiuso in gabbia con dei cani addestrati a combattere potrebbe mai avere. Emblematica la citazione di Alphonse de Lamartine sui titoli di testa: “Ovunque ci sia un infelice, Dio invia un cane”.

Il secondo film in programma è l’opera prima dell’ attrice Micaela Ramazzotti, qui per la prima volta in veste di regista: “Felicità“, la storia di un fratello e una sorella e del loro lungo percorso per raggiungere quel passaggio che può renderli felici.

DOGMAN di Luc Besson (FR/USA 2023, 113′) Un ragazzo, ferito dalla vita, trova la sua salvezza attraverso l’amore dei suoi cani. giovedì 12 ore 21,15 venerdì 13/10 ore 19,10 – 21,15 sabato 14/10 ore 19,10-21,15 domenica 15/10 ore 17,00 -19,10 -21,15 lunedì 16/10 ore 21,15 VOS FR – ingresso 5€ Film d’Essai – ingresso 5€ FELICITÀ di Micaela Ramazzotti (ITA 2023,104′) Un film sulla lotta per salvarsi da legami familiari disturbati.

lunedì 16/10 ore 19,10 martedì 17/10 ore 19,10 -21,15

Informazioni e biglietti su su www.cinemamargherita.com