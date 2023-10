La Cna di Ascoli Piceno tra le realtà più virtuose del sistema nazionale. A certificare l’impegno costante dell’associazione territoriale di Ascoli al fianco delle imprese è stata la due giorni di martedì 10 e mercoledì 11 ottobre a Roma, dove le strutture territoriali di tutta Italia si sono date appuntamento per prendere parte a “Cna davanti a tutti”.

L’ormai tradizionale evento promosso dall’associazione per premiare le migliori performance associative ha visto protagonista anche la Cna di Ascoli Piceno, che nel confronto tra i nuovi associati abbinati Inps del 2023 e del 2022 ha registrato un saldo positivo di 25 unità e chiudendo la stagione del tesseramento con 302 nuovi soci.

Un traguardo straordinario per la provincia di Ascoli, che anno dopo anno si conferma tra le realtà più dinamiche del panorama nazionale, in grado di valorizzare al meglio l’importanza della rappresentanza guadagnandosi quotidianamente la fiducia di cittadini e imprese.

Per queste ragioni, il segretario nazionale Otello Gregorini, il presidente Dario Costantini e il direttore della Divisione Sindacale e associativa Fabio Bezzi hanno premiato il direttore della Cna di Ascoli Piceno Francesco Balloni con un riconoscimento agli sforzi profusi dalla struttura territoriale di Ascoli per ampliare la platea di imprenditori che ogni giorno dialogano con l’associazione per esprimere al meglio la propria professionalità.

«Mi congratulo con la struttura e il personale degli uffici di Ascoli Piceno e San Benedetto per aver svolto anche quest’anno un ottimo lavoro, lavorando di squadra per ottenere un grande risultato – commenta il direttore Balloni – Numeri come questi rappresentano la testimonianza di un sistema che funziona e che ad oggi conta più di 5.000 associati tra cittadini e imprenditori in tutta la provincia».

«La Cna di Ascoli Piceno si conferma ancora una volta la casa delle imprese del territorio, che per servizi e consulenza scelgono di affidarsi alla prima associazione del Piceno – afferma Arianna Trillini, presidente della Cna di Ascoli Piceno – Continueremo in questa direzione anche nelle settimane a venire, mettendo le competenze dei nostri funzionari al servizio del tessuto imprenditoriale del Piceno per raggiungere insieme nuovi importanti obiettivi».