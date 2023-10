PORTO SANT’ELPIDIO – Ancora un incidente in A14, traffico in tilt: lo schianto si è verificato tra i caselli di Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio alle 15.30 circa, in direzione Sud, nei pressi dell’uscita elpidiense. La dinamica del sinistro, tuttora al vaglio degli agenti, vede coinvolti un’auto, una motocicletta e un furgone: quest’ultimo si sarebbe capovolto. Si registrano 3 km di coda, con il tratto autostradale che è stato temporaneamente chiuso al traffico. Al momento della pubblicazione dell’articolo, flusso veicolare è fortunatamente tornato alla normalità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e le ambulanze: tre i feriti, per uno dei quali è stato necessario il trasporto in eliambulanza al Trauma Center di Torrette.