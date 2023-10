CUPRA MARITTIMA – L’associazione Marche BikePacking di Tolentino è lieta di annunciare la sesta edizione del Marche Trail, un emozionante evento bikepacking che porterà quasi 500 partecipanti provenienti da tutta Italia e da sei paesi europei a scoprire le bellezze naturali e culturali attraversando le Marche, dal mare all’entroterra e nuovamente verso il mare.

Non è una gara ma una sfida verso se stessi, infatti ogni partecipante dovrà cavarsela da solo organizzandosi per dormire e mangiare nelle strutture ricettive che incontreranno sul percorso o nei due Campi Base.

Il Marche Trail è un evento bikepacking, un nuovo modo di viaggiare leggeri e con il minimo indispensabile, e che celebra la scoperta delle bellezze naturali e culturali marchigiane e la valorizzazione del territorio, portando un turismo lento ed ecosostenibile.

La partenza è prevista dalla Riviera del Conero il 13 ottobre presso il Camping Village Bellamaree con arrivo sulla Riviera delle Palme di Cupra Marittima presso il Camping Village Calypso, ricettività fondamentale per questo tipo di evento.

Tra le novità due i percorsi che si adattano perfettamente a bici Gravel , il Classic da 300 km con 4800d+ più collinare e che attraversa piccoli borghi e strade bianche e il Wild da 400 km adatto a ciclisti con un buon allenamento e che amano la natura un po’ più selvaggia.

I percorsi attentamente studiati non sono tabellati ma verranno caricati sul GPS da ogni partecipante.

Per ricevere il tanto sudato attestato di finisher dovrà essere seguito per tutta la sua lunghezza senza effettuare tagli.

Molti sono i borghi che si attraverseranno, oltre 30 trai i più belli d’Italia, da Loreto a Recanati, San Severino Marche con passaggio a Sarnano, Amandola fino ad Ascoli e Offida, fino di nuovo al mare, un viaggio che cattura l’anima delle Marche in tutta la sua bellezza.

Il Marche Trail è il connubio tra sport avventure e turismo per far vivere il territorio, in ogni sua sfaccettatura, questo è l’obiettivo degli organizzatori Ivano Loretta e Marco che da anni lavorano con entusiasmo per regalare un’esperienza unica.

Altra novità di quest’anno sono in due Campo Base dislocati sul percorso. Grazie alla collaborazione indispensabile dei comuni di San Severino Marche e Comunanza, ormai veterani del Marche Trail , si sono allestiti due Campo Base, in Palestre messe a disposizione dai rispettivi Comuni, utilizzati per vivere un’esperienza ancora più avventurosa e ovviare alla mancanza di ricettività visto l’alto numero di partecipanti.

A San Severino inoltre verrà allestito un aperitivo/cena di benvenuto con prodotti tipici offerti da aziende locali, che credono in questo tipo di turismo e grazie alla collaborazione con associazione locale BIKEZONE.

Anche a Comunanza non poteva mancare, grazie anche a due ragazzi con lo spirito avventuroso e legati alla loro terra, Gipa una ricca colazione con prodotti offerti dal territorio, un sano rifornimento per tutti i partecipanti prima della lunga pedalata che li porterà alle porte di Ascoli Piceno.

Il Marche Trail 2023 è molto più di una semplice viaggio: è una sfida con se stessi e un’opportunità per esplorare i segreti meglio custoditi delle Marche, attraverso antichi sentieri, panorami mozzafiato e incontri autentici con le persone che vivono nell’ entroterra.

È un’occasione per promuovere il turismo sostenibile e la conservazione del nostro prezioso ambiente naturale.

Dati Principali dell’Evento:

Data partenza: 13-10-23 arrivo 15/ 10/2023

Percorso: Traccia Classic (300 km 5000 d+) e Wild (400 km 7400 d+)

Oltre 30 tra città e piccoli borghi

Campi Base: San Severino Marche (1° giorno) e Comunanza (2° giorno)

Partecipanti: 500 ciclisti provenienti da da tutta Italia e 6 paesi europei

Il Marche Trail 2023 è aperto a ciclisti avventurosi che amano la natura, con un buon allenamento.

La bicicletta da utilizzare è una Gravel o una Mountain Bike leggera con bagaglio bikepacking al seguito.

Potete seguire l’evento sui canali social e al sito web marchetrail.com