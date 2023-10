SAN BENEDETTO – Si apre la manifestazione d’interesse rivolta agli enti del Terzo Settore per l’occupazione di cinque stalli riservati all’interno del mercato infrasettimanale del martedì e del venerdì. Come specificato nel regolamento comunale, gli spazi hanno superfici che vanno dagli 8 ai 10 metri quadrati e potranno essere richiesti da Organizzazioni di Volontariato (OdV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Cooperative Sociali e Fondazioni del Terzo Settore che abbiano come finalità il perseguimento, senza scopo di lucro, dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o la raccolta fondi a scopo benefico.

Per poter fare richiesta gli enti dovranno, inoltre, essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS. Le Cooperative Sociali dovranno essere iscritte anche all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

Le domande dovranno essere presentate in Comune, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune (sezione “Altri avvisi pubblici”) e consegnate entro il 31 ottobre 2023. Sarà, quindi, stilata un’unica graduatoria in base alla quale gli enti classificati nei primi posti potranno operare la scelta del posteggio.

“Con l’occasione della scadenza delle precedenti concessioni, terminate lo scorso 31 dicembre – ha detto l’assessore alle Attività Produttive Laura Camaioni – vogliamo dare un’occasione a tutte le associazioni presenti sul territorio di farsi conoscere e promuovere al pubblico il magnifico lavoro che svolgono per la comunità. Si tratta di un gesto che, come Amministrazione, sentiamo nostro, al di là dell’obbligo regolamentare e vorremmo che sia d’incentivo alle nuove associazioni per mettersi in evidenza proponendo il risultato del loro lavoro”.