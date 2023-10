MONTEPRANDONE – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti che nell’anno scolastico 2023/2024 risultano iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado (ex scuole medie inferiori e superiori).

Possono presentare la domanda le famiglie degli studenti residenti a Monteprandone e frequentanti le scuole secondarie di primo o secondo grado, con ISEE, in corso di validità, non superiore a 10.632,94 euro.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.monteprandone.ap.it.

Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire, pena esclusione dal beneficio, entro venerdì 10 novembre 2023 con una sola delle seguenti modalità: consegna a mano presso Ufficio Servizi Sociali o Sportello Informativo Servizi Sociali o Protocollo del Comune; posta raccomandata, non farà fede la data di invio postale, a Comune di Monteprandone, via Delle Magnolie, 1 – 63076 Monteprandone (AP); via email a protocollo@comune.monteprandone.ap.it; via P.E.C. a comune.monteprandone@emarche.it.