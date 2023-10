ASCOLI PICENO – Nella Sala della Ragione al Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno si è svolto, lunedì 9 ottobre 2023, l’incontro testimonianza con Agostino Burberi, presidente della Fondazione Don Milani.

L’evento si colloca nel programma celebrativo del Centenario della nascita di don Lorenzo Milani (1923-2023) ed è stato organizzato dall’associazione culturale Il Portico di Padre Brown insieme all’IC Del Tronto e Valfluvione e alla Fondazione Don Milani.

Il vescovo Giampiero Palmieri, aprendo l’incontro, ha ricordato la grandezza del priore di Barbiana dicendo che era soprattutto un uomo e un prete e quando è andato a Barbiana non ha fatto altro che il prete e quello che il signore gli chiedeva era occuparsi di questi ragazzi e quello che importava era aiutarli a farli crescere come uomini, come cristiani”, sottolineando che “nel profondo della sua personalità c’era la fede e fiducia in Dio”.

All’intervento di sua eccellenza Palmieri, è seguito quello del preside dell’IC Del Tronto e Valfluvione, Sergio Spurio, che ha detto che “l’intitolazione del suo istituto comprensivo a questo sacerdote non è stata solo ispirata dal centenario della sua nascita ma soprattutto dal suo messaggio che ancora oggi è attuale per la scuola perché lascia dei valori per affrontare le emergenze educative del nostro tempo. Il messaggio che viene da Barbiana è che non si apre la mente se non si apre il cuore e il cuore degli studenti si apre con l’amore”

Poi la presidente dell’associazione culturale Il Portico di Padre Brown e vaticanista Pina Traini, ha raccontato l’incontro con Agostino Burberi “il primo che ha incontrato don Milani quando arrivò a Barbiana” e ha ribadito l’importanza e la forza della testimonianza.

Agostino Burberi ha raccontato la vita di don Milani parlando della sua famiglia, del suo desiderio di fare il pittore dopo il liceo, dell’incontro con quello che sarà poi il suo confessore, don Benzi, della scelta successiva di farsi prete della quale informò la madre che era contraria e che lo rimproverò di rinunciare così alla sua libertà. A lei rispose, con una lettera, dicendo che “quando uno rinuncia alla libertà per un valore più alto è veramente libero”.

“Quando arrivò a Barbiana gli abitanti lo accolsero con sospetto ma lui chiamò i suoi contadini che dovevano dargli una parte del prodotto della terra e disse loro di non volere niente. Quando arriva dunque, il 7 dicembre del ’54, io avevo 8 anni e fui il primo ad incontrarlo. Facevo il chierichetto. Lui non venne a vedere prima Barbiana ma obbedì al vescovo che gli aveva detto di venire lì. É stato sempre obbediente alla Chiesa senza rinunciare al suo pensiero. L’8 dicembre farà il giro delle case dei nostri genitori e dirà che dal giorno successivo avrebbe fatto il doposcuola ai loro figli e quello che era il salotto della canonica diventerà la nostra scuola. Era un insegnante interessante e innovativo e la scuola era divertente e non si andava avanti se tutti non avevano capito perché la cosa importante era aiutarci” alcuni passaggi della testimonianza del suo primo alunno riferiti al sacerdote che volle essere sepolto a Barbiana con i suoi paramenti sacerdotali

Giuseppe Gaspari, uno dei lettori ufficiali dell’associazione Il Portico di Padre Brown, ha poi letto alcuni passaggi di “Lettera ad una professoressa” di don. Lorenzo Milani.

Gli alunni dell’IC Del Tronto e Valfluvione hanno infine chiuso l’incontro con due canti preparati per l’occasione