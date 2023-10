GROTTAMMARE – Apertura straordinaria del Museo del Torrione, sabato 14 e domenica 15 ottobre: le opere di Pericle Fazzini conservate all’interno del bastione grottammarese saranno una tappa delle prossime Giornate FAI d’Autunno.

La proposta, promossa dal Gruppo Fai di San Benedetto del Tronto, è stata accolta dalla Giunta comunale con l’obiettivo di “cogliere tutte quelle occasioni e sostenere tutte quelle proposte che danno valore al territorio e che implementano l’offerta in termini di servizi offerti alla cittadinanza”.

Il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano (fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano) promuove regolarmente nel territorio importanti iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza alla tutela del patrimonio culturale locale e alla sua promozione.

Per questa edizione autunnale, nelle Marche sono previste 47 visite speciali in 28 località diffuse in tutte le province.

Confermata la collaborazione con le scuole superiori e la presenza degli studenti “ciceroni”. Per il FAI, infatti, le iniziative assumono anche un carattere educativo per le future generazioni di cittadini: protagonisti dell’appuntamento saranno gli allievi del Liceo Classico di San Benedetto del Tronto e del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Scientifico, Opzione Scienze Applicate di Ripatransone.

Il Museo del Torrione è un nodo della rete dei Musei Civici di Grottammare. Tra le opere esposte, è presente il bozzetto in argento di una delle sculture del Novecento più ammirate nel mondo: la Resurrezione, l’imponente scultura della Sala delle udienze papali in Vaticano.

Qui, la collezione del Museo del Torrione e altre informazioni utili: https://www.visitgrottammare.it/cosa-vedere/museo-torrione-della-battaglia/

Qui, l’elenco completo dei luoghi aperti: www.giornatefai.it