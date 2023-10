GROTTAMMARE – Contributi fino al 100%, con il provvedimento che va ad alleggerire le spese sostenute dalle famiglie in ambito educativo, per i servizi rivolti alla fascia 0-6 anni.

Come richiederli è descritto nell’avviso pubblicato alla voce “Avvisi e Bandi” del sito www.comune.grottammare.ap.it.

La scadenza di presentazione delle domande è fissata al 10 novembre.

Il beneficio prende in considerazione i costi del servizio di ristorazione scolastica e delle rette di frequenza, affrontati nell’anno 2022/2023. Più precisamente:

spese per la mensa scolastica dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia dell’IC “G. Leopardi”

rette di frequenza del Centro Infanzia comunale “Pollicino”

rette di frequenza del Centro Infanzia “Baby Azzurro”

rette di frequenza della scuola dell’infanzia paritaria “Santa Maria” dell’Istituto Suore di Carità Santa Maria.

Il contributo può variare dal 30 al 100% della spesa riconosciuta, in base all’attestazione Isee: fino a 7500 euro è previsto il rimborso totale; da 7.501 fino 21.500 euro sono previste riduzioni dal 30 al 75%, all’interno di 3 fasce di Isee (30% da 15.001 a 21.500, 50% da 10.001 a 15mila euro, 75% da 7.501 a 10mila euro).

Per la richiesta del contributo, gli uffici comunali hanno predisposto la modulistica necessaria, distinta per struttura di frequenza. Il procedimento è curato dall’ufficio Servizi Sociali, 0735.739228 – assistenza@comune.grottammare.ap.it.

Il progetto “Al vostro fianco” è sostenuto da risorse ministeriali e regionali. Il relativo capitolo di bilancio contiene risorse per 120mila euro.

Sulla base dei dati registrati nelle precedenti annualità del bando, il personale degli uffici comunali di riferimento è fiducioso sulla soddisfazione di tutte le richieste che perverranno.

Le statistiche, infatti, sono le seguenti:

-per l’annualità 2019/2020 (prima edizione del bando) sono state soddisfatte 86 domande (su 86 richieste) per un totale di euro 20.945,96 di contributi erogati;

-per l’annualità 2020/21, sono state soddisfatte 65 domande (su 66 richieste), per un totale di euro 22.749,16 di contributi erogati;

-per l’annualità 2021/22, sono state soddisfatte 75 domande (su 75 richieste), per un totale di euro 32.738,06.

Per ulteriori dettagli clicca qui.