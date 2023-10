SAN BENEDETTO – Vittorio Massi ha incontrato, in Comune, l’amministrazione comunale con a capo il dirigente ai lavori pubblici, Ing. Marco Bellucci, per discutere di due progetti sportivi. L’incontro ha avuto come oggetto il progetto del campo Ciarrocchi e quello del Riviera delle Palme.

Per il Ciarrocchi verrà presentato un progetto e uno studio analitico di fattibilità a breve. Per il Riviera la situazione è più complessa e articolata, dunque per il progetto è necessario approfondire con i progettisti interventi e proposte. L’attività verrà comunque svolta in pochi mesi.