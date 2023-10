MATELICA – Braccano è un piccolo borgo di circa 150 abitanti, frazione del Comune di Matelica, in provincia di Macerata. Situato a 454 mt s.l.m., è noto per i suoi murales colorati che lo impreziosiscono, ma che, soprattutto, lo hanno salvato.

Un tempo fiorente nel settore agricolo, è stato investito dalla crisi e molti abitanti hanno abbandonato il paese. Dal 2001, però, colore dopo colore, opera d’arte dopo opera d’arte, Braccano si è trasformata, attirando ogni anno molti visitatori curiosi.

Il cambiamento è stato letteralmente creato e attuato, negli anni, dalle menti, mani e pennelli dei migliori studenti delle Accademie di Belle Arti di Macerata, Urbino e Brera. Con il tempo e una risonanza sempre più ampia, sono giunti a dare il loro contributo artisti provenienti da tutta Italia.

Passeggiare per le vie di Braccano è un esperienza al limite della catarsi: poter ammirare delle splendide opere d’arte in una galleria a cielo aperto. Immerso nella natura incontaminata, per strade poco battute, il tempo si ferma e accarezza il cuore, tranquillizzandolo. Ci si può allontanare dalla routine e dai pensieri e stupirsi di colori nascosti.

Nel borgo ci sono un grazioso punto ristoro, un garage adibito a biblioteca e sala di lettura e una cassetta della posta che scongiura lettere d’amore.

Anche i dintorni di Braccano sono tutti da scoprire. Non troppo distanti si trovano gli antichi Eremi di San Giacomo e di San Claudio di Acquaviva. Il borgo, poi, è il punto da dove partire per intraprendere suggestivi percorsi escursionistici verso la Riserva Regionale del Monte San Vicino e del Canfaito. Le tappe da non saltare assolutamente sono la Gola di Jana e l’Abbazia di Roti.

Il foliage della natura circostante, nel periodo autunnale, avvolge il visitatore in un’atmosfera impressionista. Questo è il momento migliore per scoprire Braccano e tutti i suoi colori.