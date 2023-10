Elettricità ed elettronica combinate in un unico negozio.

FcElectro da anni è punto di riferimento per tanti installatori, elettrauti, riparatori ,radioamatori ed hobbisti del settore.

In negozio troverete dalla semplice spina elettrica agli accessori per smartphone e computer, dall’antenna TV alla minuteria elettronica, dal ricambio originale per Folletto a quello degli elettrodomestici in genere.

FcElectro ha anche un laboratorio di riparazioni con attrezzature all’avanguardia ed è centro assistenza Midland e Victoria.