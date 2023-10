MONTEPRANDONE – I blu portano a casa una doppia vittoria nel torneo disputato a Chieti, a due settimane dall’inizio del campionato, programmato in data 21 ottobre, contro Pescara, al Colle Gioioso.

La tappa abruzzese regala un sorriso, ma niente più, all’Handball Club Monteprandone, in attesa di fare sul serio: il torneo di Serie A Bronze si prospetta durissimo.

Chieti supera Pescara di 14, poi tocca a Monteprandone sfidare gli adriatici. I blu marchigiani disputano una gara mediocre, adattandosi troppo al ritmo dell’avversario invece di imporre il proprio, superandolo comunque 23-20. Nel test con Chieti, invece, partenza sprint dei rivali. L’HC subisce la velocità teatina, poi si riorganizza e riesce a chiudere il primo tempo sotto di quattro (15-11), evitando l’imbarcata.

Nella ripresa scatta la rimonta di Monteprandone, decisamente più organizzato in difesa e molto più lucido in attacco. Chieti è costretto a difendere in modo aggressivo, rimediando diverse volte le esclusioni per 2 minuti, ritrovandosi in inferiorità numerica. Sfida punto a punto e finale da cardiopalma: ad appena 3 secondi dal sipario, decisivo il gol del 27-26 firmato da Filippo Romussi, che festeggia così il suo ventesimo compleanno.

Il coach, Andrea Vultaggio, ha commentato così: “Le partite di Chieti ci indicano che c’è ancora da lavorare per raggiungere una forma atletica e mentale ottimale, vedi prestazioni molto differenti nelle due gare. I nuovi arrivati si stanno integrando sempre più nei nostri meccanismi di gioco, ma il risultato non deve significare nulla. Sarà un campionato difficile, da giocare partita dopo partita. Impegno e costanza sono le parole d’ordine per provare a toglierci qualche soddisfazione”.