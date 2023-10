MONTEPRANDONE – Primo evento di Ottobre 2023 di Alchimie d’Arte con il patrocinio del comune di Monteprandone e con la collaborazione di Avis Monteprandone è la volta di Claudio Santucci con la sua opera “La rabbia della sera” ediz. DrawUp. Si terrà sabato 14 ottobre presso la sala riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi alle 18.

Claudio Santucci

Nasce a Roma nel 1954.

Per più di trent’anni ha lavorato come consulente nel settore delle risorse umane. Questa attività sviluppata in tutta Italia gli ha consentito di effettuare più di 25.000 interviste. A questo vastissimo campionario di personalità spesso attinge nella definizione dei personaggi descritti nei suoi racconti.

“La rabbia della sera” rappresenta il primo episodio di una trilogia che ha per protagonisti l’ispettore Fabrizio Genovese e i suoi uomini.

Ambientazione.

La vicenda si svolge nella città di Ascoli Piceno, ambiente con cultura della piazza.

La piazza, apparentemente, è un luogo aperto. Nella realtà è piena di muri. I muri fanno ombra e nell’oscurità si può nascondere qualcosa di cattivo.

Ci si può smarrire facilmente in un ambiente ostinatamente orgoglioso che non è avvezzo a contaminarsi a non aprirsi alla diversità che viene da fuori, e travisare sentimenti nobili come l’onestà o il desiderio di giustizia.

Questo libro racconta questo.

Sinossi del libro.

Un sentimento nobile può indurre un uomo a commettere azioni orribili in suo nome?

E il senso profondo di questa storia.

Un uomo ha deciso di superare ogni limite per affermare le cose nelle quali crede. Ha deciso di colpire a morte la città dove abita e i suoi abitanti. Questa feroce determinazione va fermata a ogni costo.

Non sarà facile individuare le sue motivazioni e i suoi piani accuratamente congegnati. Gli uomini che lo cercano dovranno superare i loro limiti per fermare questo progetto crudele e violento.

Fabrizio è un ispettore di polizia da poco trasferito nella città di Ascoli Piceno. Ha cercato una dimensione tranquilla, come sono i ritmi di questo piccolo centro, sia per se stesso che per fornire migliore assistenza a suo figlio Vincenzo, adolescente autistico. Non ha fatto i conti con un brutale assassino che sconvolge questo idilliaco quadretto. A fare da sfondo alla vicenda, s’intrecciano gli eventi sociali più importanti di questa piccola comunità, come la Quintana, il Natale, il Carnevale.

L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti ed Enrica Consorti. La voce recitante sarà Tiziana Ferretti, esporranno gli artisti: Maria Franca Fanni e Simona Tacconi.

Ingresso gratuito Info. Tel 3285546548