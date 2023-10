GROTTAMMARE – L’amministrazione comunale vara un piano per ravvivare l’economia cittadina durante i mesi invernali. L’iniziativa, presentata a Palazzo Ravenna questa mattina in conferenza stampa, prevede una serie di eventi che avranno luogo tutti i sabati da metà ottobre fino a Natale, nei due centri principali della città: Piazza Carducci e Piazza Fazzini.

Sei gli appuntamenti previsti al momento: tre in Piazza Carducci (14 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre) e tre in Piazza Fazzini (4 novembre, San Martino, 8 dicembre).

“Nel periodo autunno-inverno le attività commerciali sono un po’ in sofferenza a causa del calo di presenze – afferma il sindaco Alessandro Rocchi – e il nostro intento è quello di promuovere una serie di eventi finalizzati ad attrarre visitatori e ravvivare il commercio locale”.

L’idea nasce da Cristina Badaloni, consigliera delegata alle attività produttive, con la collaborazione di Rossella Moscardelli, delegata alle iniziative culturali.

“Purtroppo oggi le attività commerciali affrontano davvero tanti problemi e la serie di iniziative presentate – dichiara Cristina Badaloni – nasce proprio dalla volontà di dare un’iniezione di fiducia alle persone che lavorano e che vivono con difficoltà la stagione autunnale e invernale”.

“Sono felice di usare la cultura come risorsa alla quale antigene per creare questi eventi – afferma Rossella Moscardelli –. Grottammare è rinomata per la sua vivacità culturale”

Mercati, mostre pittura, eventi musicali e culturali animeranno i centri cittadini e le attività commerciali potranno aderire all’iniziativa proponendo una scontista oppure, nel caso delle attività di ristorazione, dei menù ad hoc per l’occasione.

Il programma delle prime due date:

SABATO 14 OTTOBRE – Piazza Carducci

“Piazzetta in Festa”

Ore 10-11. Piazzetta in festa

Ore 17. Esibizione del violinista M° Valentino Alessandrini

Gonfiabili e giochi per bambini

Food Truck

Sconti e promozioni delle attività aderenti

SABATO 4 NOVEMBRE – Piazza Fazzini

“Le Grotte d’Autunno”

Mostra mercato

Sconti e promozioni delle attività aderenti

Mostra di pittura

Ore 17:30. Esibizione del gruppo folk popolare “Li ceca face”

Prossimamente verrà reso noto anche il programma delle altre date.