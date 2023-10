Tutto pronto per una nuova puntata di Scienziati nel Pallone, in diretta Facebook alle ore 21, per commentare la vittoria della Samb a Vastogirardi e non solo.

Ospiti della serata il tifoso Costantino Merlini e l’allenatore del Vastogirardi Alessio Bifini, che da calciatore ha vestito la maglia rossoblu.

In studio come sempre i nostri scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore.

La puntata andrà in replica su 7 Gold il mercoledì e il venerdì alle ore 17, sul canale 15 del digitale terrestre.