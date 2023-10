SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo splendido mare di ottobre ha fatto da aula per la lezione che Francesco Lanciotti, campione italiano e vicecampione del mondo di canoa-velocità, ha tenuto agli studenti della classe 3^ sportivo del Liceo Scientifico Rosetti.

Una presenza davvero eccezionale quella dell’atleta che venerdì 6 ottobre ha incontrato i ragazzi al centro sportivo della Lega Navale di San Benedetto del Tronto, a chiusura del secondo ciclo di attività canoistica svolta dalla classe.

Un luogo non casuale, dato che la Lega Navale sambenedettese è stato il vivaio atletico e tecnico del campione, attualmente in forza alla Fiamme Gialle di Sabaudia, che lo scorso luglio ai Campionati europei di canoa velocità in Portogallo ha conseguito un altro prestigioso risultato, aggiudicandosi la medaglia d’oro sulla distanza olimpica dei 1000 metri e quella d’argento sulla distanza dei 500 metri; successo che si è aggiunto al doppio argento ottenuto ai Mondiali di Auronzo di Cadore e alle due medaglie d’oro che lo hanno consacrato campione italiano nella categoria Under 23 sulla doppia distanza dei 1000 e dei 500 metri. Una formidabile progressione che ha contribuito a proiettare il ventenne di Marina di Altidona nell’olimpo mondiale della specialità.

Immancabile l’entusiasmo dei ragazzi del Rosetti che, accompagnati dalla professoressa Silvia Citeroni Maurizi, hanno dato così ulteriore corso alle attività programmate dal loro istituto la cui Dirigente Scolastica Stefania Marini sottolinea la preziosissima collaborazione di tutto il team dalla Lega Navale ed in particolare del suo vicepresidente Franco Aricò.