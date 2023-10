SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non è raro vedere un attore che recita bene il proprio monologo ed evidenziarne la maestria che è una virtù che si acquisisce con lo studio, ma la sensibilità è una dote innata che nessuno può insegnare.

Con una sapiente miscela di queste due qualità, Oscar De Summa presenta il suo spettacolo “L’ultima eredità” per il quinto appuntamento dei “Teatri Invisibili”, presso il teatro San Filippo Neri, domenica 8 ottobre.

Sinossi:

L’ultima eredità è la storia di un doppio viaggio, geografico ed emotivo. Alla notizia del peggioramento delle condizioni di salute del padre, il protagonista torna a casa per un ultimo saluto e, come lui stesso dice, mentre va, torna, in un viaggio che ripercorre tutta la vita. Il percorso di ritorno verso i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza è, per il protagonista, anche il percorso di ritorno verso quell’infanzia e quell’adolescenza da cui credeva di aver preso distanza, da cui era fuggito e non credeva sarebbe mai ritornato. Una volta arrivato a destinazione trova il padre nel letto, addormentato, in piena notte. Giusto il tempo di un ultimo saluto, di un’ultima raccomandazione, la più importante, quella che resta nel tempo come segno e sigillo di ciò che è stato. Ma anche un ringraziamento che porta con se la consapevolezza che il padre sarà sempre, nonostante tutto, una sua fonte di insegnamento. Da qui l’ultima eredità: con l’arrivo della morte, di riflesso, la riscoperta del valore della vita.

Lo spettacolo inizia in maniera leggera, incalzante e frenetica, in una caotica Bologna, dove pensieri e cose da fare si accavallano fino a quando non giunge il momento in cui il protagonista capisce, che è necessario fermarsi, ed è qui che lentamente che il ritmo si fa più lento ed il monologo permea lo spettatore.

I temi della separazione e dell’elaborazione del lutto sono trasmessi come in una serie di affreschi, densi di riflessioni intime e personali, che trovano la sublimazione nel momento in cui De Summa riesce a “congelare” il momento del trapasso, con estrema delicatezza e struggente poesia.

Il drammaturgo , che è anche interprete di quest’opera, racconta il proprio vissuto reale, una storia apparentemente normale nella quale ogni spettatore può rispecchiarsi. Ma sono le considerazioni interiori dell’autore a rendere il testo tutt’altro che banale, una serie di emozioni reali che l’attore riesce a trasmettere con estrema intensità , toccando le corde dell’anima, in un riverbero di sensazioni che toccano il profondo.