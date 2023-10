ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio del 7 ottobre 2023, la scrittrice Eleonora Mazzoni ha presentato il suo libro “Il cuore è un guazzabuglio” presso il Foyer del Teatro Ventidio Basso ad Ascoli Piceno.

L’evento è stato organizzato dalla presidente dell’associazione culturale Il Portico di Padre Brown e vaticanista Pina Traini in collaborazione con la libreria Rinascita di Ascoli Piceno.

Il magnifico incipit dei Promessi Sposi, letto in modo magistrale da Giuseppe Gaspari, uno dei lettori ufficiali dell’associazione culturale Il Portico di Padre Brown, ha dato inizio all’incontro. Pina Traini ha dialogato con l’autrice che ha dichiarato di aver letto per la prima volta il romanzo manzoniano a 12 anni e che da quel momento è nato il suo amore per Manzoni.

“É una lunga fedeltà quella che io ho per Alessandro Manzoni perché ho incontrato per caso questo capolavoro. Sono andata nella biblioteca di mio padre e ricordo esattamente la lettura, fatta a 12 anni, di questo libro che io ho compreso ma mi sono anche sentita compresa da questo autore che non conoscevo. Poi l’ho riletto al ginnasio, all’università e ho continuato a leggerlo anche per conto mio. É diventato veramente il libro del mio cuore”, alcuni passaggi iniziali dell’autrice.

“É un libro che io ho amato, letto e riletto tanto che a un certo punto mi è venuta la curiosità di conoscere di più l’autore. Allora mi sono messa a leggere le biografie poi ho scoperto il patrimonio delle lettere di Manzoni e devo dire che mi si è aperto un mondo e mi sono messa in profondo ascolto per poter ricostruire la biografia, il suo punto di vista, il carattere e la sua quotidianità. Ho cercato di immedesimarmi in lui, in quello che vedeva, in quello che poteva fare” ha aggiunto la scrittrice.

Parlando dei Promessi Sposi l’autrice ha poi sottolineato quanto questo romanzo sia permeato dalle esperienze personali del grande scrittore.

“Manzoni non è misantropo ma è un uomo che vive di amicizie, crea amicizie e che si sente salvato da esse fin dai tempi del collegio, nella vita instaura rapporti profondi con le persone, ha legami profondi non biologici, non di sangue ma d’anima”, le parole con cui la scrittrice ha descritto l’autore dei Promessi Sposi.

“Questo guazzabuglio del cuore umano ci racconta la sua complessità e Manzoni questo se lo ricorda sempre, ci dice che non è sempre facile tirare la riga ma dobbiamo cercare di allenare la coscienza per trovare la strada, per scegliere quella giusta. In tutto il romanzo ci sono fatti e casi di coscienza, tutti i personaggi si trovano ad un bivio. Lui non giudica i suoi personaggi perché sono anche se stesso. Ogni personaggio è un mondo, un punto di vista e porta uno stile diverso. É un romanzo inesauribile” sono state le sue considerazioni alla domanda di Pina Traini riguardo il titolo del libro. Molti interessanti la figura di Enrichetta Blondel e la conversione di Manzoni che lui non racconta ma che ascrive alla Grazia di Dio.

Il dialogo è continuato con alcune domande del pubblico che hanno permesso di approfondire ulteriormente altri aspetti del libro e della vita di Manzoni.

L’incontro si è chiuso con una nota gourmet in onore dell’amore di Manzoni per il cioccolato: la degustazione di cioccolatini con vino liquoroso offerta da Pina Traini.