VASTOGIRARDI – Le dichiarazioni dagli umori diametralmente opposti dei due allenatori ai nostri microfoni, dopo la vittoria rossoblu di misura per 0-1.

Mister Bifini: “La partita l’abbiamo fatta noi, purtroppo anche questa domenica abbiamo raccolto meno di quanto prodotto in campo. Serve più cattiveria e più fame per portare a casa punti da queste gare. Ormai è una costante che si ripete in tutte le partite, mi sento sempre dire dagli allenatori avversari che siamo una delle squadre che gioca meglio, eppure abbiamo perso anche oggi. Cosa ci manca? Dobbiamo essere più cinici. Nel primo tempo abbiamo avuto una grande occasione ma non siamo riusciti a sfruttarla. Come ho detto alla vigilia non siamo una squadra che mette il pullman davanti alla porta, vogliamo giocarcela con tutte. Il campionato? E’ un girone di ferro, ci sono 8-9 squadre attrezzate per vincerlo. Noi dovremo lottare per salvarci”.

Mister Lauro: “L’unica cosa che contava era vincere, non è stata una bella partita, bisogna ammetterlo, ma l’importante era portare i tre punti a casa da un ambiente difficile. Oggi non era facile, senza il nostro pubblico che ci supportava, su un campo piccolo che non agevolava il nostro gioco. Il cambio di Romairone? Avrei dovuto toglierne 5 o 6 a fine primo tempo, non abbiamo iniziato bene la gara. Con l’ingresso di Romairone siamo riusciti a togliere punti di riferimento agli avversari e si è rivelata la carta vincente.

E’ una vittoria importante anche se ora non guardo la classifica, alcune dirette avversarie hanno perso ma io penso solo al nostro cammino per ora, senza vedere cosa fanno gli altri.

Le partite in Serie D si vincono anche così, non direi che è stata una partita sporca, noi abbiamo giocato a calcio, abbiamo trovato un avversario organizzato a cui faccio i complimenti. Ora testa alla prossima”.