SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole di mister Maurizio Lauro alla vigilia della trasferta di Vastogirardi, in programma domani al “Filippo Di Tella” (calcio d’inizio ore 15).

“Affrontiamo una squadra che gioca un buon calcio, su un campo piccolo e difficile – afferma l’allenatore della Samb – Dobbiamo impattarla bene e fare una grande prova di carattere soprattutto dal punto di vista agonistico. C’è voglia di vincere dopo due pareggi in cui abbiamo raccolto meno di quanto seminato. Domenica scorsa non siamo riusciti a portare a casa i tre punti nonostante li meritassimo, ma già abbiamo voltato pagina. Dobbiamo lasciarci il passato alle spalle e scendere in campo per vincere ogni partita. Il terreno sintetico e il vento, che spesso caratterizza quelle zone, potranno essere un fattore, ma è una cosa che vale sia per noi sia per gli avversari, dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte”.