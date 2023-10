MASSIGNANO – Incontro all’insegna del confronto e della condivisione quello andato in scena nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 ottobre, a Massignano, dove decine di imprenditori e installatori di impianti a gas si sono dati appuntamento per prendere parte a un seminario tecnico gratuito promosso dalle Cna di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e Vaillant Group Italia Spa.

Per l’occasione, nella cornice dell’Ambruosi Village Resort Wellness Spa, i tecnici qualificati Vaillant hanno illustrato ai presenti le verifiche e gli adempimenti necessari ai sensi della legislazione vigente per la sostituzione delle caldaie, analizzando dettagliatamente tutti i controlli previsti dalla legge e offrendo un’ampia panoramica sulle più recenti possibilità offerte dal digitale.

Di fronte a una platea particolarmente attenta e numerosa, alla presenza dei direttori della Cna di Ascoli Piceno Francesco Balloni, della Cna di Fermo Andrea Caranfa e del sindaco di Massignano Massimo Romani, i relatori hanno poi preso in esame le modalità di scarico degli apparecchi ai sensi di legge, facendo luce sulle diverse soluzioni a disposizione per la realizzazione dello scarico di condensa prima di chiudere il seminario con un approfondimento dedicato alle verifiche di sicurezza e funzionalità richieste per il rilascio delle dichiarazioni di conformità.

Per la soddisfazione degli imprenditori marchigiani presenti, il seminario ha rappresentato una preziosa occasione di formazione e aggiornamento nella situazione di mercato a dir poco complessa che oggi le imprese si trovano attualmente a vivere, offrendo linee guida e indicazioni chiare e indispensabili nella quotidianità degli installatori.

«Insieme a un partner qualificato come Vaillant, abbiamo scelto di promuovere un seminario che potesse dare alle imprese la possibilità di migliorare le proprie competenze tecniche e normative – dichiara Daniele Gladioli, responsabile Cna Impianti Ascoli Piceno, che insieme ai colleghi Luciana Testatonda e Matteo Petracci ha curato l’organizzazione del seminario – Credendo fermamente nel rispetto delle regole, in piena condivisione con le imprese siamo convinti che offrire un’opportunità di aggiornamento e fare rete tra installatori rappresenti il primo passo per garantire la sicurezza di cittadini e famiglie».