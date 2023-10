SAN BENEDETTO – Visita speciale presso la sede della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di San Benedetto da parte del Prefetto di Ascoli Piceno, Carlo De Rogatis. Diversi i temi trattati nel corso dell’incontro, per fare il punto della situazione dell’area portuale sambenedettese e delle tempistiche degli interventi già avviati, primo fra tutti il dragaggio del porto.

Un percorso lungo, e sempre condiviso con l’Ufficio Territoriale del Governo ed il Prefetto in prima persona , che si pone l’obiettivo di ridare piena operatività all’intero sorgitore, garantendo sostenibilità e sicurezza del territorio.

Accolto dal Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Fregata Alessandra Di Maglio, il Prefetto si è imbarcato sulla Motovedetta SAR CP 843 per osservare da vicino le operazioni di dragaggio.

Dopo averne attentamente seguito gli sviluppi dell’iter amministrativo, infatti, il Prefetto ha potuto constatare ciò che egli stesso ha definito “l’essenziale passo per il ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione. Che, tradotto, equivale al rispristino del funzionamento dell’intero porto”. Basti pensare che dopo un lungo periodo di 15 anni, all’incirca un mese fa è iniziato il dragaggio del porto di San Benedetto del Tronto. Operazioni, queste, che si protrarranno per i prossimi mesi e per le quali si rende obbligatoria la costante supervisione della Guardia Costiera.

Rientrati a terra, il Comandante Di Maglio ha illustrato al Prefetto lo stato di avanzamento dell’istruttoria per l’autorizzazione all’affidamento di un’area portuale ove realizzare la nuova sede del Commissariato di Polizia.

Ancora una volta, un percorso lungo, e ancora sempre condiviso con l’Autorità di Governo, e in dirittura di arrivo, che offrirà molta più sicurezza all’ambito portuale ed alla collettività.

Infine, un focus sull’attività condotta dalle donne e dagli uomini della Guardia Costiera picena durante la stagione balneare.

“La prego di far giungere, Comandante, a tutto il Suo personale il mio pieno e totale compiacimento per l’operato svolto quotidianamente. Soprattutto nel recente passato. Ho totalmente condiviso l’attività della Capitaneria di Porto di San Benedetto per garantire il mantenimento del servizio di salvamento presso le strutture balneari presenti sul territorio. La Sua azione di comando e la tenacia mostrata ha rafforzato e suffragato la posizione di garanzia che riveste il Comandante della Capitaneria. Il non aver derogato alla sicurezza ha permesso di assicurare alla collettività un ambiente marittimo sicuro e protetto”.

Esattamente queste le parole con cui il Prefetto De Rogatis ha elogiato il lavoro svolto dalla Capitaneria e ha sottolineato l’importanza di una collaborazione continua tra le Istituzioni locali e l’Autorità Marittima. Con i propositi principali di garantire la sicurezza e lo sviluppo sostenibile della zona costiera, il tutto nell’interesse della collettività.