SAN BENEDETTO – Prosegue a gonfie vele la stagione sportiva dei giovani velisti della Lega Navale di San Benedetto. Dopo qualche settimana di pausa, lo scorso weekend Paolo Nepi e Sofia Serafina Cerri, accompagnati dal tecnico Marco Antognozzi, hanno fatto tappa ad Ancona per prendere parte al CICO 2023 Edison Next, i Campionati italiani delle classi olimpiche e Para Sailing Fiv, in programma da giovedì 26 a domenica 29 settembre.

Con oltre 300 velisti impegnati in 11 diverse discipline, i ragazzi della Lega Navale di San Benedetto hanno unito le forze mettendosi alla prova nel doppio con l’Hansa 303, un’imbarcazione estremamente versatile e ad alta accessibilità.

Dopo aver conquistato lo scorso giugno il Trofeo Marina di Porto San Giorgio, la coppia composta da Paolo e Sofia si è confermata ancora una volta ai vertici in una manifestazione di altissimo livello.

Al cospetto di atleti di caratura internazionale, i giovani talenti della Lega Navale di San Benedetto si sono messi in evidenza in una quattro giorni decisamente impegnativa. Hanno conquistato un eccellente secondo posto complessivo nel doppio e guadagnato anche un terzo posto assoluto.

Grande soddisfazione espressa dalla Lega Navale di San Benedetto per un fine settimana intenso e ricco di emozioni, perfettamente in linea con il percorso di sensibilizzazione e inclusione intrapreso con soddisfazione dall’associazione, da sempre attenta ad abbinare al meglio la pratica sportiva all’amore per il mare e alle esigenze sociali espresse dalle nuove generazioni.

L’obiettivo è continuare ad ampliare l’orizzonte arrivando a promuovere una vela senza barriere, in grado di coinvolgere anche i ragazzi con disabilità in un percorso all’insegna della passione per lo sport, del rispetto della natura e della cultura del mare, colonne portanti della Lega Navale e al tempo stesso indispensabili punti di riferimento nella vita di tutti i giorni.