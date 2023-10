San Benedetto, i campi da basket Las Vegas rivedono la luce. La fotogallery dell’inaugurazione

L’area, dopo stagioni buie, è stata riqualificata ed è tornata ad essere il luogo ideale per tutti gli appassionati della palla a spicchi, che ora potranno tornare a riunirsi a tutte le ore del giorno per giocare in sicurezza

di Antonio Di Salvatore