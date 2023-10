SAN BENEDETTO – In occasione dello svolgimento del “Triathlon sprint silver e Paratriathlon sprint” in programma domenica 8 ottobre a San Benedetto, la viabilità subirà alcune modifiche.

A partire dalle 6 di domenica 8 ottobre e fino al termine della manifestazione sportiva, sarà vietata la sosta in piazza Giorgini (rotonda), in viale Buozzi e viale Marinai d’Italia, in via Colombo, via Fiscaletti, via Milanesi, via Bruni, via Pasqualini, via delle Tamerici, sul lungomare fino a via Tedeschi e nei tratti a ridosso del lungomare di via Clotilde di Savoia e via Maffei.

Negli stessi spazi, a partire dalle 7:30 e fino al termine dell’evento, sarà vietato il transito di pedoni e veicoli a esclusione di atleti e personale autorizzato. Apposita segnaletica mobile indicherà i divieti in vigore.

Come di consueto, il Comando della Polizia Municipale raccomanda di impiegare percorsi alternativi evitando il transito nelle aree immediatamente adiacenti a quelle interessate dalla manifestazione.