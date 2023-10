FERMO – Consumo e spaccio di stupefacenti, i Carabinieri di Fermo segnalano 9 assuntori e denunciano uno spacciatore 21enne. Recita il comunicato dell’Arma:

«Nell’ambito di specifici servizi finalizzati al contrasto delle attività illecite legate agli stupefacenti, i Carabinieri hanno condotto controlli mirati in diverse località della Provincia. I risultati di questi interventi sono significativi e confermano l’impegno costante dell’Arma fermana nel preservare la sicurezza e la salute della comunità.

A Lido Tre Archi, due giovani sono stati segnalati alle autorità amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti. La cocaina e l’hashish in loro possesso sono state sequestrate.

Sempre a Lido Tre Archi i militari hanno controllato un pregiudicato classe 1973 a piedi, trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente tipo cocaina per uso personale.

A Montegranaro, una coppia di giovani è stata fermata mentre consumava hashish e marijuana in una fabbrica dismessa.

A Rapagnano, un uomo è stato fermato e trovato in possesso di hashish e marijuana. È stato segnalato e denunciato in quanto la sua patente risultava già sospesa, evidenziando così la necessità di controlli accurati per garantire la sicurezza stradale.

A Monterubbiano, due giovani alla guida di un’auto sono stati trovati in possesso di hashish, e il conducente si è visto ritirare la patente di guida. Questa attività di prevenzione serve a ricordare che chiunque guidi sotto l’influenza di sostanze stupefacenti mette a rischio la propria vita e quella degli altri.

A Porto Sant’Elpidio, un uomo è stato segnalato per possesso di cocaina.

Infine, sempre a Porto Sant’Elpidio, è stata effettuata un’importante operazione di contrasto allo spaccio. Un tunisino è stato deferito per detenzione di eroina destinata alla cessione a terzi. Il tunisino, 21enne, in Italia senza fissa dimora e pregiudicato, nel corso del mirato servizio per il contrasto alle attività illecite in materia stupefacenti, alla vista dei militari operanti che si accingevano a controllarlo in via Mameli, ha tentato di celare un involucro in cellophane termosaldato ponendolo nella cavità orale, venendo pero’ subito bloccato dai militari. L’oggetto, subito recuperato, risultava contenere nr. 10 (dieci) dosi di sostanza stupefacente tipo “eroina”. La droga rinvenuta, destinata alla cessione a terzi, è stata sottoposta a sequestro penale. Il denunciato, risultando irregolare su territorio nazionale, veniva invitato a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della Questura di Fermo, per regolarizzare la propria posizione. Il consumo di droghe è un problema serio e pericoloso che può causare danni irreparabili alla salute e alla vita delle persone. I Carabinieri del Provinciale di Fermo sono impegnati a proteggere la comunità dal flagello delle droghe e invitano tutti a evitare queste sostanze dannose. La prevenzione è fondamentale, e attraverso la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini si può garantire un ambiente più sicuro. L’invito è quindi a fare scelte consapevoli e a non cadere nella trappola delle droghe, che distruggono vite e famiglie».