Uno potrebbe dire: ma chi se ne importa se la programmazione ospedaliera regionale non rispetta le regole? La risposta è semplice e duplice:

se chi dovrebbe controllare (Ministero della Salute e Corte dei Conti) comincerà a farlo le magagne verranno fuori e le procedure come minimo si bloccheranno;

se ne stanno accorgendo cittadini e operatori perché così come sono organizzati e gestiti gli ospedali delle Marche nonostante l’impegno a volte eroico degli operatori non riescono a funzionare come dovrebbero.

Ma prima di fare la programmazione edilizia è stata fatta nelle Marche una ricognizione dei problemi strutturali, tecnologici e organizzativi degli attuali ospedali?

Anche in questo caso la risposta ala domanda del titolo del paragrafo è: no, non è stata fatta. Una analisi delle condizioni degli attuali ospedali non è stata fatta, o non è stata fatta seriamente. La Regione ha servizi molto deboli sia nell’area della edilizia sanitaria che della ingegneria clinica e la distribuzione degli interventi è stata fatta più in base a opportunità politiche che non a valutazioni tecniche approfondite. Una cosa certa: già oggi larga parte delle strutture ospedaliere funziona in modo precario ed ha bisogno di personale medico messo a disposizione delle cooperative. Una soluzione costosa e molto spesso inadeguata. In una recente Determina della Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino vengono ad esempio messi a gara “lotti” di turni nei reparti di Ginecologia, Medicina Interna e della Anestesia/Rianimazione dell’Ospedale di Urbino e del Reparto di Medicina Interna e del Punto di Primo Intervento di Pergola. Si deve poi nella stessa area ricorrere ai Pediatri delle Cooperative per la copertura dei turni in ospedale come ricavabile da una Determina di marzo della stessa Azienda.

Ma la precarietà della rete ospedaliera delle Marche è testimoniata anche dai tempi di attesa e la mobilità passiva per la chirurgia oncologica, come verificabile nei dati della Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali che ho analizzato un anno fa per Cronache Maceratesi.

Buon senso avrebbe imposto alla Giunta di riprogrammare l’offerta ospedaliera pubblica e di conseguenza gli interventi di edilizia ospedaliera sulla base di una analisi dell’esistente che non è mai stata fatta in modo serio.

La programmazione edilizia è compatibile con i vincoli economici e le disponibilità di personale?

Anche in questo caso la risposta è: no, assolutamente no! Ma prima rimuoviamo qualunque ipotesi di Nuovo Rinascimento della Sanità italiana col Governo Meloni. La luna di miele tra la sanità e questo Governo non è mai iniziata e non comincerà certo adesso come dimostra il fatto che il Governo non sa dove trovare i soldi in più per la sanità nella cosiddetta Nadef (Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza). E il poco che ci sarà verrà assorbito dai costi di gestione che aumentano e dal miglior (seppur di poco) trattamento economico del personale. Anche sul versante del personale, rimozione dei tetti di spesa a parte che pure non è ancora prevista, rimane il vincolo complessivo della spesa che non può aumentare e del personale che non ama sempre meno le lauree di area sanitaria e ancor meno tende ad amare la sanità pubblica. In una situazione come questa l’orientamento dovrebbe essere quello di scegliere dove e come recuperare le risorse mal utilizzate per qualificare l’offerta con le risorse recuperate.