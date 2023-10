SAN BENEDETTO – Dando seguito alle numerose segnalazioni ricevute, il Comando di Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza nella quale dispone la realizzazione di un attraversamento pedonale in via del Cacciatore, nei pressi dell’incrocio con via del Mare, in corrispondenza del civico numero 3.

L’ordinanza dispone anche la creazione di una zona di raccordo, dall’incrocio fino al civico 3, e l’installazione di dissuasori e cordoli allo scopo di riservarne la percorribilità ai soli pedoni e non permettere la sosta di veicoli che potrebbero ostruire la linea di visuale sull’attraversamento pedonale. Disposta anche l’installazione di segnaletica luminosa gialla lampeggiante a ulteriore rinforzo della visibilità delpassaggio.

Infine, l’area di parcheggio, sita sotto il cavalcavia della variante della Statale, è stata riqualificata tramite interventi di pulizia, manutenzione dell’illuminazione e rifacimento di alcuni tratti del marciapiede.

Per accedere allo spazio, l’ordinanza stabilisce un solo ingresso sul lato ovest di via del Cacciatore e un’unica uscita situata, a sud del parcheggio, da cui è obbligatorio proseguire in direzione sud.