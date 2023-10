CENTOBUCHI – Dopo un estate di lavoro accurato e di silenzio, la società dell’A.S.D. Atletico Centobuchi dà l’annuncio ufficiale dell’affiliazione con il Genoa Academy. Un accordo triennale voluto fortemente da tutta la dirigenza biancazzurra ma in modo particolare dal Presidente del Settore Giovanile, Paolo Castiglione, che si è attivato nelle ultime settimane per raggiungere in modo definitivo questa importante collaborazione.

Proprio venerdì 29 settembre alle ore 21 presso il Centro Pacetti di Centobuchi, in occasione della riunione del mese, il Presidente del Settore Giovanile Paolo Castiglione, il direttore sportivo Gian Marco Ameli, il Coordinatore Tecnico e Allenatore dei Giovanissimi Cadetti Gennaro Grillo, l’Allenatore dei Giovanissimi Andrea Ferrante e Antonio Criniti, collaboratore di Emanuele Crespi, nonché responsabile del Genoa Academy, hanno dato l’annuncio pubblico a tutti i genitori e tesserati di questa piacevole notizia.

Durante la riunione sono state elencate le tante iniziative future con la società ligure, gli obiettivi e i punti di crescita a lungo termine. Per noi è un onore poter collaborare con la società più longeva d’Italia e lavoreremo nel miglior modo possibile per rendere questa realtà all’avanguardia, professionale e che possa regalare nuove esperienze e tante soddisfazioni ai nostri ragazzi.