Di Laura Karafera

GROTTAMMARE – Venerdì 20 ottobre alle ore 21.15 al Teatro delle Energie si terrà il concerto della band Uscita Nord, in occasione dei primi 45 anni del Centro Famiglia di San Benedetto. Si tratta di un’associazione di volontari attiva dal 1978 che offre diversi servizi di assistenza.

L’evento sarà presentato da Tiziana Di Tonno e vedrà la straordinaria partecipazione del cantautore/attore Giò di Tonno.

Il costo del biglietto è di €10 e per ogni biglietto €2 saranno destinati a famiglie in difficoltà. I biglietti possono essere acquistati presso il Centro Famiglia in Via Pizzi, 25 San Benedetto.