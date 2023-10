SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo un match di grande intensità la gara di andata va in direzione Montegranaro: la Nuova Juventina sbanca il PalaSpeca vincendo 2-5.

Ospiti che partono fortissimo trovando subito il contestatissimo gol del vantaggio con Junior De Sousa, su cui pesa l’ombra di una presunta carica al portiere su Peroni non rilevata dal signor Fagiani della sezione di Macerata. Sulle ali dell’entusiasmo poi la compagine di Montegranaro realizza altri due gol con Vitor De Sousa e Dell’Andrea: nonostante il triplice svantaggio i numerosi presenti accorsi a godersi la sfida hanno assistito ad una Samb mai doma, prima pericolosa con il palo colto da Firmani e poi, dopo un forcing serrato, concreta con la rete di Piccinini, che accorcia le distanze e manda a riposo le due squadre.

Inizio di secondo tempo drastico per i rossoblù, che subiscono la bella doppietta di Marilungo: il laterale bianconero si è prima liberato in dribbling di tutta la retroguardia sambenedettese infilando Colletta per il 4-1 e poi in contropiede ha appoggiato in porta il 5-1.

La seconda frazione di gioco si è comunque articolata con la Samb che, controllando l’inerzia della gara, ha provato in tutti i modi a trovare la via della rete e con la Nuova Juventina pronta a ripartire in contropiede: l’ottima copertura difensiva degli ospiti, le parate efficaci di un super Giaconi, la leggera imprecisione dei giocatori di Michetti e i due pali e la traversa colpiti da Mindoli, Cancrini, autore del 5-2, e Firmani hanno evitato il peggio agli avversari.

Si deciderà quindi tutto al ritorno, previsto a Montegranaro per lunedì 16 ottobre alle 21:30. Prima però c’è la Fermana venerdì 6 ottobre alle 21, dove la Samb si gioca già un pezzetto di campionato.