SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo riconoscimento internazionale per il fotografo sambenedettese Alberto Cicchini che, sul palco del teatro dei Rinnovati di Siena, alla presenza di importanti personaggi del mondo della fotografia e della cultura, ha ricevuto, per la categoria Journeys & Adventures, il prestigioso premio “Siena International Photo Awards”, cui annualmente concorrono fotografi da oltre 150 paesi del mondo.

L’immagine realizzata da Cicchini, dal titolo “Color Day”, è stata scattata a San Benedetto il 15 agosto del 2022 e, dopo aver già ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi internazionali, come una medaglia d’oro al PX3 di Parigi e all’Europa Fotografi Awards, una medaglia di bronzo al Refocus annual di New York, una honorable mention per la cromatica agli Awards di Londra e una nomina nella categoria Color agli Awards di Los Angeles, sarà esposta alla mostra “People sharing all the world”, riservata alle opere premiate nel concorso e aperta al pubblico dal 1° ottobre al 19 novembre nel Padiglione interno dell’ex Distilleria “Lo Stellino”.

La mostra concentra i più alti standard della fotografia nella foto vincitrice dell’anno, la “Photo of The Year”, selezionata nell’ambito di diverse sezioni: Documentary & Photojournalism, The Beauty of Nature, Animals in their Environment, Journeys & Adventures, Street Photography, Fascinating faces and characters, Sports in action, Underwater Life, Storytelling e alcune delle immagini premiate in passato sono diventate iconiche o hanno stabilito dei trend, dimostrando la capacità che hanno di trascendere differenze culturali e linguistiche per raggiungere alti livelli di comunicazione.