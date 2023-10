SAN BENEDETTO – Per consentire l’installazione del cantiere per una ristrutturazione edilizia, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza. Fino al 7 gennaio 2024, istituisce il senso unico di marcia in via Monfalcone, direzione est-ovest, nel tratto compreso tra il lungomare Trieste e via Trento.

Chi proviene da via Monfalcone tratto ovest (dal sottopasso ferroviario) deve, all’incrocio con via Trento, svoltare a sinistra o a destra. Viene, inoltre, stabilita l’interruzione al transito pedonale in via Monfalcone, lato sud, nel tratto di marciapiede antistante il cantiere.