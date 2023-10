GROTTAMMARE – Nove bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi sono i primi utenti della neonata sezione Primavera del comune di Grottammare. Questa mattina l’arrivo in classe, accolti dal personale della cooperativa Assistenza 2000 che collaborerà con l’ISC Leopardi per gli aspetti educativi del nuovo servizio. “Il mondo di Olaf”, questo il nome, potrà ospitare fino a 18 bambini. Ha trovato posto in un nuovo ambiente realizzato dal Comune nell’ala sud della Scuola dell’Infanzia del centro.

La sezione Primavera è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico rivolto a bambini dai 2 ai 3 anni, che concorre, insieme alle famiglie, alla formazione e alla crescita dei piccoli, nella garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale e culturale.

“Sono mesi che lavoriamo a questo obiettivo – dichiara l’assessore all’Inclusività sociale, Monica Pomili – Volevo ringraziare davvero di cuore il personale dei Servizi sociali, per il grande lavoro svolto nonostante le difficoltà e le emergenze quotidiane. Un lavoro di squadra realizzato anche insieme agli uffici tecnici, che ringrazio, e che ha permesso oggi, lunedì 2 ottobre, di dare il via al nuovo servizio educativo e sociale. Sono molto soddisfatta di questo ulteriore tassello che andiamo ad aggiungere all’offerta formativa di Grottammare: la Primavera è una sezione ‘ponte’ in quanto collega il nido alla scuola dell’infanzia. I bambini sono accompagnati in un percorso di crescita in cui sperimentano l’autonomia mentre condividono spazi e progetti con gli altri bambini della scuola dell’Infanzia, nell’ambito di un progetto di continuità verticale che favorisce il passaggio tra le due classi, coinvolgendo anche le insegnanti. Con l’occasione, invito le famiglie a partecipare al bando ‘Al vostro fianco’, per poter accedere ai contributi sulle spese educative sostenute. L’uscita dell’avviso è imminente”.

Oltre a criteri didattici, l’istituzione di una sezione Primavera deve rispondere anche a condizioni logistiche ben precise: lo spazio destinato a tale scopo, infatti, è stato ricavato all’interno di un progetto di messa a norma di un’aula dell’immobile scolastico in via Battisti. Le opere sono state eseguite tra la fine del 2022 e l’inizio per il 2023, utilizzando anche risorse provenienti dal Piano di riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età (ai sensi dell’Allegato A al DD del Settore contrasto al disagio n. 114 del 27 ottobre 2022). Costo dell’intervento 70.500 euro.

“Rafforzare l’offerta educativa e il sostegno alle famigliedotando la nostra città di strutture e spazi idonei è uno dei nostri obiettivi di programma – afferma il sindaco Alessandro Rocchi, nella foto al taglio del nastro*–. In tal senso, entro il mese di novembre prenderanno il via molti cantieri finanziati con risorse del Pnrr, tra cui, voglio ricordarlo, il nuovo asilo nido da 50 posti in zona Ischia”.

* insieme alla dirigente scolastica Luigina Silvestri, al coordinatore del servizio Cesare Rapagnani, all’assessore all’Inclusione sociale Monica Pomili, alla consigliera delegata alle Politiche scolastiche Oriana Vitarelli e alla responsabile dei Servizi sociali Francesca Feliziani.