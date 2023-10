SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Club per l’Unesco di San Benedetto del Tronto, in occasione del decennale della sua costituzione, organizza una rassegna di incontri sul tema degli “effetti cognitivi e sociali della tecnologia digitale sugli adolescenti”.

La psicologa Jean Twenge della San Diego State University definisce “iGen” quegli adolescenti nati tra il 1995 e il 2012 che impiegano il proprio tempo libero nella dimensione digitale.

Generazione cosiddetta di “iperconnessi”, trascorre un tempo consistente con gli smartphone, abitudine questa che sta avendo degli effetti non sempre positivi. A oggi c’è ancora scarsa contezza sugli effetti dell’influenza delle tecnologie digitali e dei social sul benessere psicofisico degli adolescenti, soprattutto quando il fenomeno non viene letto e comunicato al pubblico in chiave scientifica, avvalendosi di studi e ricerche realizzate da esperti di settore.

La rassegna riguarda una lettura dell’adolescenza fuori dall’immagine stereotipata, con un taglio interdisciplinare e dialettico. Attraverso la comunicazione e i dati scientifici, ci si propone di comunicare a un pubblico ampio quello che è lo sviluppo attuale della ricerca sull’argomento.

Il progetto ha l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti coinvolti nelle problematiche dell’adolescenza delle competenze per potenziare un consapevole uso delle tecnologie digitali e dei social network al fine di minimizzarne i rischi e di sviluppare possibili strategie di contrasto al fenomeno.

Nell’ambito del progetto è previsto questo ciclo di tre incontri di discussione e di approfondimento, ciascuno dei quali si terrà all’Auditorium comunale “Giovanni Tebaldini”, a partire dalle 15:30.

Gli eventi sono gratuiti e a ingresso libero.

6 ottobre 2023

Dr. Armando Ingegnieri, psicologo clinico e fondatore della Second Brain Psychology – “Leggere i comportamenti degli adolescenti”

27 ottobre 2023

Dr. Terenzio Carboni Neurologo, psichiatra – “L’effetto dei media sull’apprendimento e sul comportamento degli adolescenti”

24 novembre 2023

Dr. Ettore Picardi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo

Lgt. Pasqualino Palmiero, Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Benedetto del Tronto – “Dei delitti e delle pene 4.0”