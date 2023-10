Scienziati nel Pallone, stasera alle 21 una nuova puntata. Ospiti Manolo Manoni e Adriano Maroni

In studio come sempre i nostri scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore. La puntata andrà in replica su 7 Gold il mercoledì e il venerdì alle ore 17, sul canale 15 del digitale terrestre