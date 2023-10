SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il pareggio odierno sono intervenuti ai nostri microfoni mister Maurizio Lauro, mister Marco Scorsini e il centrocampista rossoblu Christian Barberini.

Lauro: “L’idea era quella di sbagliare il meno possibile, di spezzettare il meno possibile la partita, per non perdere il ritmo, cosa che invece loro hanno fatto nel Secondo tempo e noi gli siamo andati dietro, mentre nel primo tempo abbiamo fatto bene, però siamo stati poco incisivi nel cross, nell’ultimo passaggio. Bisogna essere un po’ più bravi e più precisi nel fare gol quando ci sono le occasioni. Nel secondo tempo la partita si è spezzettata, noi non siamo stati bravi a velocizzare il gioco, ed abbiamo sbagliato un pochino di più soprattutto da dietro, sbagliando anche passaggi semplici, che ci hanno fatto perdere ritmo quando dovevamo ancora spingere”.

Barberini: “Delusione per gli errori sotto porta, loro giocavano con un 5-4-1, e se avessimo fatto un gol al primo tempo stavamo a parlare di un’altra partita. Alessandro? Lo abbiamo rincuorato, per noi è un giocatore fondamentale. Il gruppo? È sano ed è bellissimo, con i compagni c’è un bel rapporto anche fuori dal campo. Farà la differenza”.

Scorsini: “Non è facile fermare un carro armato come la Samb. ci siamo concentrati nel non concedere spazio a questa grande squadra, volevamo colpirli in un certo modo, ma non ci hanno permesso di colpirli. Uscire indenni da questo campo ci premia di tanti sforzi e di tanti sacrifici. Affrontiamo le difficoltà con l’amore dei nostri tifosi e con il sacrificio. Atmosfera del Riviera? È stato bellissimo e mi è sembrato di tornare indietro nel tempo quando giocavo alla Ternana e qui allora c’erano quattordicimila spettatori”.