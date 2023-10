GROTTAMMARE – Svelato il ricco cartellone autunnale ed invernale dell’Artistic Picenum, vivace associazione policulturale, sempre attenta alle aspettative del follower locale. Dalla coreografia alle rassegne di teatro contemporaneo e dialettale, dallo short social movie alle selezioni per Zelig Open Mic: ecco alcune anticipazioni della ricca e variegata programmazione.

Il debutto del cartellone sarà affidato a Grottammare Dance, sabato 21 Ottobre, con il meglio del mondo della coreografia Picena. Impreziosito dalla presenza, in qualità di madrina d’onore, della show girl Alice Bellagamba, indimenticabile volto di “Amici” e protagonista nel cinema e nella fiction italiana.

Al via, poi, in Novembre, una neo edizione di rassegna teatrale della Città di Ripatransone, che vedrà protagonista, al teatro storico Luigi Mercatini, il meglio delle rappresentazioni di ispirazione popolar contemporaneo picene.

Spazio rinnovato anche in ambito cineasta, grazie all’ incessante promozione nazionale per i Corti Anna e L’ Ultimo saluto, sensibili alle tematiche social dell’ Alzheimer e della violenza di genere. In particolare Anna, già disponile sulle piattaforme mondiali Amazon e WeShort, è stato capace di totalizzare oltre 50.000 visualizzazioni totali nei canali YouTube: un record per uno short social movie indipendente.

L’opera del regista Vincenzo Palazzo e dell’ attrice protagonista Daria Morelli è de facto un opera cineasta di riferimento, tra le più premiate nell’ultimo biennio, nel circuito del cortometraggio italiano, con ben 21 riconoscimenti.

Altra assoluta novità, calendarizzata per l’inizio 2024, sarà la collaborazione con il format Zelig Open Mic. Il CineTeatro di Pedaso diverrà infatti tappa (in esclusiva per Marche, Romagna ed Umbria) per l’umorismo emergente locale, che avrà una chance per accedere nel cast dello storico locale di Via Monza a Milano, tempio della comicità italiana. Il 2024 continuerà poi con il premio Filippo Pippo Capponi, indimenticabile regista pedasino, alla cui memoria verrà dedicata una prestigiosa kermesse teatrale.

Il presidente, Giuseppe Cameli, ha aggiunto: “Sono davvero felice di svelare le nostre prime iniziative per i prossimi mesi, ideate e costruite, day by day, con l’ausilio di tutto il team associativo e capaci di coinvolgere circa 160 personalità del nostro territorio. Abbiamo pensato ad un cartellone rivolto alle famiglie, con una politica di prezzo accessibile e, al contempo, densa di qualità nei contenuti. I riflettori saranno puntati sui personaggi della nostra amata terra e dello star system italiano, ognuno con una storia da raccontare, che sveleremo con maggior cura prossimamente. Ringrazio le amministrazioni comunali di Grottammare, Ripatransone e Pedaso per la fiducia, i numerosi sostenitori privati, nonché la figura dello storico autore di Zelig, Giancarlo Bozzo, per aver creduto in noi.”

Lea Calvaresi, Martina Gasparrini e Paulina Pieprzka saranno i volti femminili alla conduzione delle iniziative, personalità sempre più in ascesa nel mondo artistico marchigiano.

Per tutte le informazioni rivolgersi presso Merceria il Cigno di Grottammare: phone line 3475406630.