SAN BENEDETTO – Nella notte di sabato 30 settembre, i vigili del fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti in Via Roma per un incidente stradale.

Due autovetture si sono scontrate, finendo su di una terza in sosta. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estricazione del conducente di uno dei mezzi per poi consegnarlo alle cure dei sanitari. Il soggetto ha subito dei traumi, ma non versava in condizioni gravi.

Successivamente sono state messe in sicurezza le vetture coinvolte e la zona.