GROTTAMMARE – Una netta vittoria per festeggiare la prima gara tra le mura amiche per il Grottammare di Mister Poggi. I biancocelesti hanno la meglio per 3 a 0 contro un’ostica Fermo.

Nel primo tempo la partita è accesa, con occasioni da entrambe le parti e lo spunto decisivo ad opera di Paolo Di Nicolò, abile a trafiggere con il destro il portiere ospite. Nella ripresa il Grottammare aumenta i ritmi, raddoppiando dopo pochi secondi con Davide Pomili. Passano pochi minuti e arriva anche il tris con il meritatissimo gol di Alessandro Mattioli, autore di un’ottima prestazione.

A fine gara il portiere biancoceleste, Alessandro Beni, ha commentato: “È sempre bello festeggiare davanti al nostro pubblico. Nell’esordio in campionato avevamo vinto pur non approcciando al meglio, stavolta ho visto l’atteggiamento giusto. Vincere aiuta a vincere, dovremo approcciare sempre così per toglierci belle soddisfazioni“.

Di seguito le formazioni schierate in campo e le riserve.