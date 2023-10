VIGOR CASTELFIDARDO: Carpera, Gambacorta, Brugiapaglia, Gioielli (22′ st Fermani), Marconi, Santoni (28′ st Bandanera), Malaccari (14′ st Terrè), Ballarini (33′ st Testa), Altobello, Mosca (45+1 st Storani), Rombini.

A disposizione: Flumini, Picciafuoco, Borbotti, Arifi. Allenatore Luca Benedetto Manisera

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Zadro (16′ st D’Intino), De Cesaris, Stacchiotti, Picciola (45′ st Lanzano), Pietropaolo, Galli (28′ st Liberati), D’Angelo (16′ st Veccia).

A disposizione: Tamburini, Delli Compagni, Cavallin, Mbjeshova, Di Luca. Allenatore Salvatore Fusco

Arbitro: Pasqualini della sezione di Macerata

Reti: 14′ Galli (R), 85′ Rombini, 87′ Cialini

Note. Gara a porte chiuse; ammoniti: Pietropaolo, D’Angelo, Santoni, Gioielli, D’Intino, Veccia. Espulso negli spogliatoi il tecnico Manisera.

CASTELFIDARDO – Blitz Atletico Centobuchi in trasferta che vale il primo successo in campionato contro la Vigor Castelfidardo, imponendosi nel finale per 1-2.

Pronti e via e i padroni di casa si fanno vedere in avanti con un incursione di Gambacorta che entra in area dalla destra, prova il tiro ma colpisce il palo esterno. Al 4′ pt Picciola intercetta il pallone all’altezza della lunetta dell’area di rigore e conclude verso la porta ma la sua conclusione si spegne al lato. Al 14′ pt calcio di rigore per l’Atletico Centobuchi: Cialini viene atterrato in area dopo un evidente trattenuta di un avversario. Sul dischetto si presenta Galli che non perdona e fa 0-1.

La Vigor Castelfidardo prova a farsi rivedere in avanti prima al 22′ pt con un colpo di testa e poi al 25′ pt con una punizione potente di Altobello ma in entrambe le occasioni Camaioni respinge. Al 34′ pt ancora biancoblu in avanti con Gioielli che va alla conclusione dal limite dopo una ribattuta e il pallone finisce al lato di poco. Si va negli spogliatoi con gli uomini di Fusco in vantaggio e che si sono visti fermare più volte delle azioni da gol anche per fuorigioco, alcuni molto dubbi.

Si rientra in campo con il tecnico Manisera che viene espulso. Al 3′ st clamorosa occasione per i padroni di casa: Camaioni respinge corto, sulla ribattuta si avventa Rombini che a due passi dalla porta tira addosso al portiere ospite e la palla va in angolo. Successivamente segue un periodo della gara in cui la squadra di Manisera gioca un buon calcio provando ad arrivare più volte alla conclusione ma spesso finiscono alte o vengono ribattute dalla difesa dell’Atletico.

Al 35′ st cross dalla sinistra di Testa in area per Rombini che spara sopra alla traversa. Al 40′ st arriva il pareggio della Vigor: la difesa biancazzurra respinge inizialmente una conclusione e successivamente viene servito oltre la linea dei difensori Rombini che a tu per tu con Camaioni fa 1-1, scatenando le proteste per mancato fuorigioco. Il Centobuchi, però, non ci sta e dopo due minuti cambia nuovamente il parziale: Veccia lancia in profondità Cialini, il pallone rimbalza, Carpera esce indeciso e l’11 di testa lo scavalca siglando l’1-2. Al 45+2′ st altra occasione per la formazione di Fusco: lancio dalla destra di Filipponi in profondità per Liberati, che entra in area tutto solo ma tira sull’esterno della rete.

Dopo 7 minuti di recupero l’Atletico Centobuchi può festeggiare i primi tre punti del campionato dopo aver disputato una partita da grande squadra. Il prossimo appuntamento sarà sabato 7 ottobre al “Tommolini” dove arriva il Trodica.