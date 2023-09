SAN BENEDETTO – Prima storica vittoria in Serie C2 per la Samb Calcio a 5 che, tra le mura amiche del PalaSpeca, regola 5-1 gli avversari dell’Acli Audax Montecosaro.

Match subito in discesa per i rossoblù di casa. Dopo un forcing insistente nei primi minuti è Mindoli ad aprire le marcature, opportunamente servito da Paolucci e messo in condizione di appoggiare a porta vuota l’1-0. Lo stesso capitano poi, qualche minuto dopo, raddoppia realizzando un calcio di punizione dal limite dell’area.

Gli ospiti, però, non ci stanno e dimezzano lo svantaggio, capitalizzando un fulmineo contropiede con Canestrari. Per una decina di minuti la partita resta in equilibrio, poi al tramonto dei primi 30′ è Cancrini a ristabilire le distanze in un minuto. Insacca prima dalla lunga distanza con la complicità del portiere Petrini, poi appoggia in porta l’ennesimo assist di Paolucci e manda le due squadre a riposo sul 4-1.

Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa vanno subito in gol con Firmani, al rientro dopo un infortunio muscolare e amministrano il vantaggio maturato fino a quel momento, minacciato dal palo colpito da Canestrari.

Bella vittoria della banda Michetti che quindi parte col piede giusto e conquista i primi 3 punti della stagione, ora testa ai prossimi impegni: lunedì 2 ottobre arriva la corazzata Nuova Juventina al PalaSpeca per i sedicesimi di andata di Coppa Marche, poi venerdì 6 la Samb è attesa a Fermo per il big match contro la Fermana, uscita vittoriosa 7-2 contro il CSI Stella.